Астрал. Проклятие мертвых

В городе происходит череда загадочных смертей. На телах жертв остаются мистические следы. Во время древнего обряда омовения девушка начинает подозревать, что убийца совершает загадочный ритуал, не дающий душам погибших обрети вечный покой и призывающий могущественную потустороннюю силу.
- Режиссёр
- Хадра Даен Рату
- Актёры
- Агхнини Хакуи, Дженар Маэса Аю, Ибрагим Ришад, Амара Софи, Риафинола Ифани Сари, Рут Марини, Миан Тиара, Вонни Ангграени, Аджи Сантоса, Нелли Сукма
- Продолж.
- 106 мин.
- Премьера
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2025-01-30 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Драма