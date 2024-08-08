Астрал. Проклятие Лилит

Группа молодых парней и девушек пробуждают потустороннюю сущность, оказавшуюся могущественным демоном в женском обличии. Она подготовила для них смертельные ловушки и не остановится, пока не уничтожит их всех. Ей известны все их страхи, а с каждой новой смертью королева тьмы становится только сильнее. Единственный шанс спастись — предугадать ее коварные действия.