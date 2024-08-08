Астрал. Проклятие Лилит

Группа молодых парней и девушек пробуждают потустороннюю сущность, оказавшуюся могущественным демоном в женском обличии. Она подготовила для них смертельные ловушки и не остановится, пока не уничтожит их всех. Ей известны все их страхи, а с каждой новой смертью королева тьмы становится только сильнее. Единственный шанс спастись — предугадать ее коварные действия.
- Режиссёр
- Уилльям Чандра
- Актёры
- Татьяна Сафира, Рефал Хади, Стелла Корнелия, Фарадина Муфти, Ибрагим Ришад, Джорди Рицкьянда, Ауфа Ассагаф, Дайю Виджанто, Деви Пакис
- Продолж.
- 91 мин.
- Премьера
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2024-08-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов