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Астрал. Проклятие Лилит

Группа молодых парней и девушек пробуждают потустороннюю сущность, оказавшуюся могущественным демоном в женском обличии. Она подготовила для них смертельные ловушки и не остановится, пока не уничтожит их всех. Ей известны все их страхи, а с каждой новой смертью королева тьмы становится только сильнее. Единственный шанс спастись — предугадать ее коварные действия.

Режиссёр
Уилльям Чандра
Актёры
Татьяна Сафира, Рефал Хади, Стелла Корнелия, Фарадина Муфти, Ибрагим Ришад, Джорди Рицкьянда, Ауфа Ассагаф, Дайю Виджанто, Деви Пакис
Продолж.
91 мин.
Премьера
2024-08-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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