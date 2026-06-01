Астрал. Проклятие экзорциста

В самом центре Таиланда пробудилось зло. Древний демон захватил разум того, кто считался главным защитником и стражем этих мест. Чтобы спасти жителей от надвигающегося безумия, руководство общины идет на отчаянный шаг и заключает сделку с изгнанниками. Теперь два непримиримых врага — высокопоставленный экзорцист, верящий в логику и ритуальные технологии, и опальный шаман, знающий запретные тропы потустороннего мира, — вынуждены работать вместе.