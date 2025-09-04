Рязань
Итоги года New
Публикации
«У нас, строителей, мирная и созидательная профессия». Бригадир каменщ...
В компании «Зеленый сад — наш дом» работают профессиона...
2 часа назад
147
В первый раз в первый класс в Рязани. Сколько стоит собрать первокласс...
В 2025 году в первый раз в школу в Рязанской области по...
19 августа 14:33
4 342
Восемь тысяч рязанцев посетили сап-фестиваль «Рязанское Лукоморье» в Б...
Фестиваль начался в 10 утра и продолжался до позднего в...
11 августа 13:15
2 694
В Рязани началась социальная кампания «ПРОДВИЖЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ»
Старт проекту дал круглый стол, который состоялся в Гор...
6 августа 13:17
2 647
Кино

Астрал. Поместье ужаса

Мариана и ее муж решают отреставрировать давно заброшенное родовое поместье. Каждую ночь Марианна слышит детские голоса, которые обещают ей вернуть умершего сына. Марианна пытается раскрыть тайну поместья и живших там кузин, чтобы еще раз связаться с сыном. Но у призраков поместья свои планы на души новоприбывших гостей.

Режиссёр
Алехандра Карденас, Гильермо Гранильо
Актёры
Лусия Гомес-Робледо, Алехандро Куэтара, Хульета Эгуррола, Карлос де ла Уэрта, Мария Карина Оливарес Эстефан, Камила Вальдес Гомес, Маурисио Исаак, Мерседес Олеа, Артуро Рипстайн, Хуан Риос, Лусия Урибе
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-09-04 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

