Астрал. Поместье ужаса

Мариана и ее муж решают отреставрировать давно заброшенное родовое поместье. Каждую ночь Марианна слышит детские голоса, которые обещают ей вернуть умершего сына. Марианна пытается раскрыть тайну поместья и живших там кузин, чтобы еще раз связаться с сыном. Но у призраков поместья свои планы на души новоприбывших гостей.
- Режиссёр
- Алехандра Карденас, Гильермо Гранильо
- Актёры
- Лусия Гомес-Робледо, Алехандро Куэтара, Хульета Эгуррола, Карлос де ла Уэрта, Мария Карина Оливарес Эстефан, Камила Вальдес Гомес, Маурисио Исаак, Мерседес Олеа, Артуро Рипстайн, Хуан Риос, Лусия Урибе
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
-
2025-09-04 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов