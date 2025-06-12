Астрал. Остров проклятых

Несколько молодых людей во время прогулки на яхте попадают на неизвестный остров. Выясняется, что раньше здесь находилась психиатрическая больница, проклятые души пациентов которой, одержимые могущественным злом, заперты на острове и пытаются его покинуть.
- Режиссёр
- Ферри Пей Ираван
- Актёры
- Таскья Намья, Буки Б.Мансюр, Ханна Ханнон, Синди Нирмала, Само Рафаел, Аманда Грин, Верди Солейман, Изабель Джахья, Патти Сандья, Азкья Махира
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2025-06-12 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Приключение, Фильм ужасов