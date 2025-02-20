Астрал: Могильный ритуал

Ибрагим — специалист в похоронном деле. Ему часто приходится сталкиваться со странными и пугающими заказами, но он никогда не отказывается от работы. Однажды в деревне при таинственных обстоятельствах умирает богатая семья, а местные жители наперебой твердят, что главы семейства прокляты, ибо занимались черной магией.