Астрал: Могильный ритуал

Ибрагим — специалист в похоронном деле. Ему часто приходится сталкиваться со странными и пугающими заказами, но он никогда не отказывается от работы. Однажды в деревне при таинственных обстоятельствах умирает богатая семья, а местные жители наперебой твердят, что главы семейства прокляты, ибо занимались черной магией.
- Режиссёр
- Ханни Сапутра
- Актёры
- Донни Аламся, Фаузан Насрул, Анантья Кирана, Кения Ниндиа, Несия Вероза Пуспа, Даша Марч, Рахмет Абабил, Дайинта Мелира, Эльма Новита, Джей Джей Малвин
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-02-20 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов