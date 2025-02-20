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Астрал: Могильный ритуал
Кино

Астрал: Могильный ритуал

Ибрагим — специалист в похоронном деле. Ему часто приходится сталкиваться со странными и пугающими заказами, но он никогда не отказывается от работы. Однажды в деревне при таинственных обстоятельствах умирает богатая семья, а местные жители наперебой твердят, что главы семейства прокляты, ибо занимались черной магией.

Режиссёр
Ханни Сапутра
Актёры
Донни Аламся, Фаузан Насрул, Анантья Кирана, Кения Ниндиа, Несия Вероза Пуспа, Даша Марч, Рахмет Абабил, Дайинта Мелира, Эльма Новита, Джей Джей Малвин
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-02-20 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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