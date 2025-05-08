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Астрал. Мертвое сердце
Кино

Астрал. Мертвое сердце

Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась ее одержимость. Семья готовится к трехдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти ее.

Режиссёр
Хен Мун Соп
Актёры
Пак Син Ян, Ли Мин Ки, Ли Ре, Чхве Бом Хо, Вон Ми Вон, Юн Чжон Сок, Тхэ Ин Хо, Гиль Хэ Ен
Продолж.
95 мин.
Премьера
2025-05-08 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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