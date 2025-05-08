Астрал. Мертвое сердце

Старшеклассница Со-ми умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась ее одержимость. Семья готовится к трехдневному обряду похорон, а отец начинает слышать, как Со-ми просит спасти ее.
- Режиссёр
- Хен Мун Соп
- Актёры
- Пак Син Ян, Ли Мин Ки, Ли Ре, Чхве Бом Хо, Вон Ми Вон, Юн Чжон Сок, Тхэ Ин Хо, Гиль Хэ Ен
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2025-05-08 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов