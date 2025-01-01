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Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»

После трагической гибели мужа Со-хи переезжает в особняк «Спринг Гарден», который хранит память о ее любимом. В один из дней Со-хи обнаруживает в доме фотографию незнакомой девушки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при мистических обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи, а та в свою очередь понемногу приоткрывает завесу пугающей тайны, окружающей дом…

Режиссёр
Ку Борн
Актёры
Чо Юн Хи, Ким Чу Рен, Хо Дон Вон, Чон Ин Гем, Ли Чжун Ок, Пак Хе Вон, Чху Е Чжин, Ли Чжун Хек
Продолж.
90 мин.
Премьера
2025-01-01 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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