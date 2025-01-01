Астрал. Кошмар в «Спринг Гарден»

После трагической гибели мужа Со-хи переезжает в особняк «Спринг Гарден», который хранит память о ее любимом. В один из дней Со-хи обнаруживает в доме фотографию незнакомой девушки и решает ее найти. Но все, кто знал таинственную девушку, начинают умирать при мистических обстоятельствах. Полиция подозревает Со-хи, а та в свою очередь понемногу приоткрывает завесу пугающей тайны, окружающей дом…
- Режиссёр
- Ку Борн
- Актёры
- Чо Юн Хи, Ким Чу Рен, Хо Дон Вон, Чон Ин Гем, Ли Чжун Ок, Пак Хе Вон, Чху Е Чжин, Ли Чжун Хек
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2025-01-01 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов