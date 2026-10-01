Астрал. Иной мир

Ночная поездка матери и ее слабовидящей дочери превращается в кошмар, когда их автобус ломается посреди проклятого леса. Пока мать отчаянно ищет пропавшего ребенка в реальном мире, девочка оказывается заперта в зловещем «ином мире» — искаженной и смертельно опасной реальности. Чтобы выжить и вырваться из этого ужаса обратно, им предстоит преодолеть древнее зло и успеть найти выход до того, как грань между мирами исчезнет навсегда.