Астрал. Иной мир

Ночная поездка матери и ее слабовидящей дочери превращается в кошмар, когда их автобус ломается посреди проклятого леса. Пока мать отчаянно ищет пропавшего ребенка в реальном мире, девочка оказывается заперта в зловещем «ином мире» — искаженной и смертельно опасной реальности. Чтобы выжить и вырваться из этого ужаса обратно, им предстоит преодолеть древнее зло и успеть найти выход до того, как грань между мирами исчезнет навсегда.
- Страна
- Индонезия
- Режиссёр
- Хадра Даен Рату
- Актёры
- Мишель Зиудит, Рио Деванто, Арика Фахира Шакила, Таскья Намья, Имельда Теринн, Деви Пакис, Вани Дармаван, Притт Тимоти, Делла Дартьян, Рукман Росади
- Продолж.
- 115 мин.
- Премьера
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19 ноября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Детектив, Ужасы, Драма