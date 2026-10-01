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Астрал. Иной мир
Кино

Астрал. Иной мир

Ночная поездка матери и ее слабовидящей дочери превращается в кошмар, когда их автобус ломается посреди проклятого леса. Пока мать отчаянно ищет пропавшего ребенка в реальном мире, девочка оказывается заперта в зловещем «ином мире» — искаженной и смертельно опасной реальности. Чтобы выжить и вырваться из этого ужаса обратно, им предстоит преодолеть древнее зло и успеть найти выход до того, как грань между мирами исчезнет навсегда.

Страна
Индонезия
Режиссёр
Хадра Даен Рату
Актёры
Мишель Зиудит, Рио Деванто, Арика Фахира Шакила, Таскья Намья, Имельда Теринн, Деви Пакис, Вани Дармаван, Притт Тимоти, Делла Дартьян, Рукман Росади
Продолж.
115 мин.
Премьера
19 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Детектив, Ужасы, Драма

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