Астрал: Долг крови

Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребенка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики — ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.
- Режиссёр
- Билли Кристиан
- Актёры
- Таскья Намья, Мухаммад Кхан, Рейчел Веннья, Майк Лукок, Миан Тиара, Награ Каусар Пакусадево, Лаки Мониага, Лаксми Нотокусумо, Кришна Кэйтаро, Эдувард Маналу
- Продолж.
- 100 мин.
- Премьера
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2025-05-22 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов