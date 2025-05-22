Астрал: Долг крови

Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребенка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики — ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.