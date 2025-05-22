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Астрал: Долг крови

Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребенка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики — ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.

Режиссёр
Билли Кристиан
Актёры
Таскья Намья, Мухаммад Кхан, Рейчел Веннья, Майк Лукок, Миан Тиара, Награ Каусар Пакусадево, Лаки Мониага, Лаксми Нотокусумо, Кришна Кэйтаро, Эдувард Маналу
Продолж.
100 мин.
Премьера
2025-05-22 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Фильм ужасов

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