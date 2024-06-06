Асфальтовые джунгли

Это история врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Жан-Стефан Совэр
- Актёры
- Кали Рейс, Кэтрин Уотерстон, Шон Пенн, Майкл Питт, Тай Шеридан, Майк Тайсон, Роберт Оппель, Ракель Нейв, Декатер Джеймс, Они Масео Уотлингтон, Алиса Миронова
- Продолж.
- 118 мин.
- Премьера
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2024-06-06 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Драма