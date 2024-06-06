Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 06
25°
Птн, 07
23°
Сбт, 08
21°
ЦБ USD 88.76 0.02 07/06
ЦБ EUR 96.57 0.13 07/06
Нал. USD 80.00 / 99.50 06/06 18:30
Нал. EUR 92.60 / 107.00 06/06 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
«Голые стены», бабушкин ремонт и зеркальная квартира. Как выглядят сам...
Редакция РЗН. инфо изучила четыре сайта (ЦИАН, ЦАН, Ави...
7 часов назад
970
Дилерский центр «Кармен» объявил о старте продаж X-CROSS 7 в Рязани
Автомобиль доступен клиентам в двух комплектациях «Enjo...
Вчера 20:06
882
LIVAN X6 Pro, достойный представитель автопрома из Китая
LIVAN приступил к завоеванию российского рынка. Для тех...
31 мая 16:37
3 847
Едем. рф — сервис для путешествий и грузоперевозок
Одним из самых экономичных способов путешествия по Росс...
23 мая 10:00
8 421
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Асфальтовые джунгли

Это история врача и его первого года на работе в середине 90-х в Гарлеме. Это взгляд изнутри на уличную жизнь: перестрелки, плохие копы, безнадежные пациенты, черный юмор в странных обстоятельствах и попытка одного медика сохранить свое желание помочь, несмотря на его растущую черствость.

Страна
США
Режиссёр
Жан-Стефан Совэр
Актёры
Кали Рейс, Кэтрин Уотерстон, Шон Пенн, Майкл Питт, Тай Шеридан, Майк Тайсон, Роберт Оппель, Ракель Нейв, Декатер Джеймс, Они Масео Уотлингтон, Алиса Миронова
Продолж.
118 мин.
Премьера
2024-06-06 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Драма