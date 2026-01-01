Арт-лекторий: Мурильо. Путь художника

Из Лувра в Севилью. Путешествие шедевра Мурильо как повод заново открыть художника испанского барокко. Незаслуженно забытый в течение полутора столетий, Бартоломе Эстебан Мурильо возвращается к зрителю как «испанский Рафаэль», главный художник барочной Севильи и автор шедевров из коллекции Лувра. Виртуозная легкость, с которой написаны его полотна, продолжает завораживать реставраторов, художников и любителей искусства. Шедевр Бартоломе Эстебана Мурильо «Маленький нищий» из коллекции Лувра отправляется на родину — в Севилью, где был создан три с половиной века назад. Это путешествие становится отправной точкой для разговора о художнике, чья слава гремела в Европе в XVIII—XIX вв. еках. Позже его картины были незаслуженно забыты, но сейчас Мурильо вновь привлекает зрителей глубиной и человечностью образов и виртуозной техникой. Фильм, съемки которого прошли во Франции и Испании, заново открывает одного из знаковых испанских художников, предлагает комментарии искусствоведов, реставраторов и хранителей и погружает в атмосферу Севильи XVII века — города, который стал перекрестком культур и родиной испанского барокко.