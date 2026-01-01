Рязань
Что подорожает в 2026 году в Рязанской области
Уже с января рязанцам придется пересчитывать траты на п...
Вчера 15:50
1 230
Как вернуть непонравившийся новогодний подарок без «схемы Долиной»?
Несмотря на то, что словосочетание «схема Долиной» войд...
4 января 19:51
551
Как не набрать вес за новогодние праздники. Список лайфхаков
В России продолжаются длинные новогодние праздники. Ещё...
3 января 16:37
911
Список праздничных мероприятий в новогодние праздники в Рязани
В 2026 году россияне получили 11 официальных выходных....
1 января 12:13
2 365
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Арт-лекторий: Мурильо. Путь художника

Из Лувра в Севилью. Путешествие шедевра Мурильо как повод заново открыть художника испанского барокко. Незаслуженно забытый в течение полутора столетий, Бартоломе Эстебан Мурильо возвращается к зрителю как «испанский Рафаэль», главный художник барочной Севильи и автор шедевров из коллекции Лувра. Виртуозная легкость, с которой написаны его полотна, продолжает завораживать реставраторов, художников и любителей искусства. Шедевр Бартоломе Эстебана Мурильо «Маленький нищий» из коллекции Лувра отправляется на родину — в Севилью, где был создан три с половиной века назад. Это путешествие становится отправной точкой для разговора о художнике, чья слава гремела в Европе в XVIII—XIX вв.еках. Позже его картины были незаслуженно забыты, но сейчас Мурильо вновь привлекает зрителей глубиной и человечностью образов и виртуозной техникой. Фильм, съемки которого прошли во Франции и Испании, заново открывает одного из знаковых испанских художников, предлагает комментарии искусствоведов, реставраторов и хранителей и погружает в атмосферу Севильи XVII века — города, который стал перекрестком культур и родиной испанского барокко.

Режиссёр
Хосе Мануэль Гомес Видаль
Продолж.
70 мин.
Премьера
17 декабря 2025 в России
Возраст
12+
Жанры
Документальны

