Арт-лекторий: Мурильо. Путь художника

Из Лувра в Севилью. Путешествие шедевра Мурильо как повод заново открыть художника испанского барокко. Незаслуженно забытый в течение полутора столетий, Бартоломе Эстебан Мурильо возвращается к зрителю как «испанский Рафаэль», главный художник барочной Севильи и автор шедевров из коллекции Лувра. Виртуозная легкость, с которой написаны его полотна, продолжает завораживать реставраторов, художников и любителей искусства. Шедевр Бартоломе Эстебана Мурильо «Маленький нищий» из коллекции Лувра отправляется на родину — в Севилью, где был создан три с половиной века назад. Это путешествие становится отправной точкой для разговора о художнике, чья слава гремела в Европе
- Режиссёр
- Хосе Мануэль Гомес Видаль
- Продолж.
- 70 мин.
- Премьера
-
17 декабря 2025 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Документальны