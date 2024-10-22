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Арт-лекторий: Леонардо. Пять веков спустя

От Италии эпохи Ренессанса — к современности: идеи Леонардо, изменившие мир. Через 500 лет после того, как рука Леонардо прикоснулась к своему последнему произведению, он продолжает быть самым известным художником в мире и одной из самых влиятельных фигур в истории человечества. От «Крещения» Андреа Верроккьо из Уффици, при создании которого Леонардо превзошел своего учителя и впервые показал себя новатором, до уникального пространственного решения «Тайной вечери» в Милане и от «Витрувианского человека», ставшего символом эпохи Возрождения, до Кодексов, в которых Леонардо предсказывал появление многоэтажных домов и даже подземного транспорта, — этот фильм беспрецедентно широко освещает наблюдения и открытия гения. Благодаря комментариям экспертов, среди которых известные искусствоведы и инженеры, а также исследованиям, проведенным с использованием искусственного интеллекта, произведения и теоретические труды Леонардо открываются в новом свете. Вслед за художником вы последуете из Тосканы, пейзажи которой навели его на мысль о полете, с высоты которого можно по-новому взглянуть на мир, в Милан, где проявился его гений инженера и стратега, и во Францию. Художник, архитектор, натуралист, военный стратег, инженер, ученый — Леонардо предстает перед нами как исследователь в постоянном поиске новых открытий.

Режиссёр
Франческо Инверницци
Продолж.
90 мин.
Премьера
2024-10-20 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Документальны

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