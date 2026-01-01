Рязань
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
3 884
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
3 311
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
1 221
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
4 490
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Кино

Арт-лекторий: Кокошка: Жизнь для искусства

«Венский дикарь», как называли его критики в начале XX века, Оскар Кокошка предстает в новом фильме как уникальная творческая личность: художник и писатель, один из ярчайших экспрессионистов в искусстве и человек, на чью почти столетнюю жизнь пришлось множество исторических катаклизмов.

Режиссер Мишель Роде создал фильм-портрет, в котором нашлось место и отрывкам из воспоминаний и писем художника, и глубоко личным образам его подчас провокационных картин и рисунков, и рассказу о самой драматической любовной истории его жизни — романе с Альмой Малер. Авторы фильма следуют за Оскаром Кокошкой из Австрии в Германию, Чехию и, наконец, Швейцарию, чтобы создать многогранный образ одного из самых необычных творцов XX века.

Режиссёр
Мишель Родде
Продолж.
91 мин.
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Документальны

