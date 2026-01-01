Арт-лекторий: Кокошка: Жизнь для искусства

«Венский дикарь», как называли его критики в начале XX века, Оскар Кокошка предстает в новом фильме как уникальная творческая личность: художник и писатель, один из ярчайших экспрессионистов в искусстве и человек, на чью почти столетнюю жизнь пришлось множество исторических катаклизмов.

Режиссер Мишель Роде создал фильм-портрет, в котором нашлось место и отрывкам из воспоминаний и писем художника, и глубоко личным образам его подчас провокационных картин и рисунков, и рассказу о самой драматической любовной истории его жизни — романе с Альмой Малер. Авторы фильма следуют за Оскаром Кокошкой из Австрии в Германию, Чехию и, наконец, Швейцарию, чтобы создать многогранный образ одного из самых необычных творцов XX века.