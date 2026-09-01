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Арт-лекторий: Караваджо. Се человек
Кино

Арт-лекторий: Караваджо. Се человек

Выставленная на аукцион картина — утерянный шедевр Караваджо? Детективная история атрибуции и продажи сенсационного полотна.

На протяжении многих лет в гостиной дома семьи Перес де Кастро в Мадриде висел считавшийся утерянным шедевр Караваджо. Никто и представить не мог, что стоимость картины превышает 300 миллионов евро. Но как только полотно выставили на аукционе с эстимейтом в 1500 евро, началась лихорадочная гонка: эксперты, коллекционеры и арт-дилеры были готовы на все, чтобы завладеть шедевром. Рынок произведений старых мастеров, непроницаемый для посторонних глаз, является местом столкновения интересов коллекционеров и спекулянтов, историков искусства и тех, кто изготавливает подделки. Фильм, снятый в жанре «документального триллера», позволяет проникнуть в этот таинственный мир и увидеть своими глазами историю обнаружения шедевра Караваджо, когда-то принадлежавшего испанскому королю Филиппу IV и считавшегося утерянным.

Его новейшая история началась весной 2021 года, когда семья Перес де Кастро выставила картину на аукционе как произведение художника круга Хосе де Риберы. Однако практически сразу итальянские исследователи обратили внимание на полотно и опознали авторство Микеланджело Меризи да Караваджо — самого значительного европейского художника начала XVII века. В фильме запечатлен увлекательный процесс атрибуции, реставрации и продажи картины, которая стала сенсацией в мире искусства.

Страна
Испания, Италия
Режиссёр
Альваро Лонгория
Продолж.
76 мин.
Премьера
1 ноября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Документальны

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