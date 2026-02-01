Арт-лекторий: Хильма аф Клинт. За гранью видимого

Мир искусства столкнулся с сенсационным открытием — опоздав на сто лет! Как вышло, что художница, открывшая абстрактную живопись в начале XX века, осталась практически незамеченной? Первая абстрактная картина Хильмы аф Клинт датирована 1906 годом (на четыре года раньше абстракций Василия Кандинского). Почему ее проигнорировали? Это первый фильм о жизни и творчестве Хильмы аф Клинт, исследующий роль женщин в истории искусства. Почему Хильме аф Клинт со скандалом было отказано в статусе пионера современного искусства? И как завоевывает признание наследие уникальной шведской художницы, чьи выставки привлекают миллионы людей по всему миру?