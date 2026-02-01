Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 21
-4°
Вск, 22
-3°
Пнд, 23
ЦБ USD 76.75 0.11 21/02
ЦБ EUR 90.28 0.11 21/02
Нал. USD 77.10 / 76.90 21/02 08:04
Нал. EUR 91.20 / 91.69 21/02 08:04
Новости
Итоги года New
Публикации
В плену регламентов и войны с ВООПИиК. Как живут рязанцы в «Есенинской...
Вопрос о том, что будет с землями в границах «Есенинско...
Вчера 10:07
634
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студента из ДНР
«Зелёный сад — наш дом» поддерживает талантливого студе...
19 февраля 17:54
338
Бить иль не бить? И что делать, если вы попали в ДТП с ОСАГО
Дорожно-транспортные происшествия на дорогах Рязанской...
17 февраля 12:56
775
5 звезд Euro NCAP 2025 — вершина безопасности в премиум-сегменте автом...
Европейская программа оценки безопасности новых автомоб...
16 февраля 11:49
1 027
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Арт-лекторий: Хильма аф Клинт. За гранью видимого

Мир искусства столкнулся с сенсационным открытием — опоздав на сто лет! Как вышло, что художница, открывшая абстрактную живопись в начале XX века, осталась практически незамеченной? Первая абстрактная картина Хильмы аф Клинт датирована 1906 годом (на четыре года раньше абстракций Василия Кандинского). Почему ее проигнорировали? Это первый фильм о жизни и творчестве Хильмы аф Клинт, исследующий роль женщин в истории искусства. Почему Хильме аф Клинт со скандалом было отказано в статусе пионера современного искусства? И как завоевывает признание наследие уникальной шведской художницы, чьи выставки привлекают миллионы людей по всему миру?

Режиссёр
Халина Дыршка
Продолж.
94 мин.
Премьера
8 марта 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Байопик, Документальны, Исторический фильм

Еще в кино

Кино
Горничная
Кино
Король и Шут. Навсегда
Кино
Сказка о царе Салтане
Кино
Левша
Кино
Возвращение в Сайлент-Хилл
Кино
Тюльпаны
Кино
Красавица
Кино
Убежище
Кино
Улыбка. Зарождение зла
Кино
Посторонний
Кино
Рай под ногами матерей-2: Письмо матери
Кино
Первая