TODES. АРТ

Новая программа Аллы Духовой «АРТ» — это взрыв зрелищности и эмоций от TODES! Балета TODES представляет «АРТ» — это энергия движения, дерзость форм и свежесть восприятия. Сила, рвущаяся со сцены и захватывающая зал с первых секунд. На сцене — вихрь страсти, свободы и красоты. Каждое движение — как вспышка, каждая композиция — как пульс времени. Вас ждут выразительные костюмы, смелые образы и артисты, которые не играют — они живут в танце. «АРТ» — это встреча с живой энергией, это искусство в движении, это праздник молодости, свободы и внутренней силы. «АРТ» — это программа, которую нужно увидеть. И прочувствовать. На сцене молодой состав балета Аллы Духовой TODES.