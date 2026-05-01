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Апрельский вечер
19 сентября в 19:00
Концерты

Апрельский вечер

Рязанский областной Дворец культуры и искусства

19 сентября в 19:00 в Рязанском Дворце культуры и искусства пройдет музыкально-поэтический концерт с песочной анимацией «Апрельский вечер».

В этот вечер зрителей ждут проникновенные стихи и песни Ольги Сушкиной, наполненные теплом, искренностью и живыми эмоциями. Через слово, музыку и образы вы сможете вновь почувствовать беззаботность детства, трепет первой любви, горечь расставаний, радость встреч и светлую ностальгию по прошлому.

Особую атмосферу вечеру подарит песочная анимация от художника Марины Бритовой — художественного руководителя театра песочной анимации «БРИМ», члена Творческого союза художников России. Живые песочные картины будут рождаться прямо на ваших глазах, превращая каждое произведение в маленькую историю.

Украшением концерта станут и музыкальные композиции в исполнении вокалистки Марины Семункиной.

«Апрельский вечер» — это событие для тех, кто любит красивую поэзию, живую музыку и атмосферные творческие встречи. Такой вечер подарит настроение, оставит тёплое послевкусие и точно запомнится надолго.

Возраст
12+