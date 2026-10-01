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Ансамбль танца Сибири
14 марта 2027 в 19:00
Концерты

Ансамбль танца Сибири

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Красноярский государственный академический ансамбль танца Сибири имени М.С.Годенко – культурное достояние России. На мировой танцевальной сцене именно он олицетворяет Красноярский край и Сибирь. Яркий и самобытный ансамбль выступает на крупнейших сценических площадках мира и входит в число самых известных коллективов, работающих в народно-сценическом жанре. Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, народный артист СССР Михаил Семенович Годенко создал уникальный стиль ансамбля с неповторимым репертуаром хореографических произведений, составляющих основу российской хореографии в народном искусстве. Узнаваемый «годенковский» стиль - искромётный темп, высокотехничные трюки, блестящие сюжеты, белокурые красавицы, бравые парни и великолепный ансамбль высокопрофессионально подготовленных танцовщиков вот уже 60 лет покоряет сердца зрителей всего мира. Сценические костюмы ансамбля уникальны: они отражают бескрайний мир сибирских просторов – заснеженные леса, голубые реки, зелёные горы, яркое сибирское солнце. Ансамблю удалось открыть Русскую Сибирь всему миру, привить в зарубежных странах интерес и любовь к сибирской народной танцевальной культуре. Зрители более 70 стран встречали овациями хореографические композиции, которые теперь считаются золотым фондом ансамбля. В репертуаре коллектива за предыдущее десятилетие появились новые замечательные танцы, пополнившие репертуар и полюбившиеся зрителям. Сегодня Ансамбль танца Сибири им. М.С.Годенко держит высокую профессиональную планку. В составе коллектива появляются новые таланты. Молодые артисты из разных уголков России проходят серьёзный конкурс, чтобы стать частью легендарного Ансамбля. Коллектив участвует в крупнейших культурных событиях в России и за рубежом, участвует в фестивалях и конкурсах, концерты прославленного коллектива проходят с неизменным аншлагом. Величие, благородство, широта души, артистизм и вдохновение царят на сцене каждый раз, когда на ней блистают сибирские артисты.   В концерте коллектив покажет лучшие образцы хореографического искусства, созданные за многие годы творческой деятельности.

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка, Танцы, Фолк