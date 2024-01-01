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Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»
27 февраля в 19:00
Театр

Ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева. «Танцы народов мира»

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, вступивший в 87-й сезон, представит программу, в которую включены шедевры выдающегося хореографа ХХ века.

Игорь Моисеев, получивший классическое балетное образование в Московском хореографическом техникуме, танцевал на сцене Большого театра и там же осуществлял свои первые постановки — спектакли новаторские, яркие, наследовавшие традициям и вступавшими с ними в живой диалог. Но главным делом Игоря Моисеева стал народный танец, поразивший его своей первозданностью, подлинностью, стихийной красотой. На сочетании строгих правил классического балета с элементами фольклора, бытовавшего в исторической памяти и передававшегося из поколения в поколение, и родился особый жанр хореографического искусства — народно-сценический танец. Его первооткрывателем стал Игорь Александрович Моисеев!

Программу концерта, с одной стороны, можно назвать «золотой коллекцией» — уникальным собранием номеров, поставленных Игорем Моисеевым, с другой — «живой биографией» первого в мире профессионального ансамбля народного танца, созданного в 1937 году и покорившего своим искусством всю нашу планету. Игорь Моисеев называл народный танец пластическим портретом народа, а балетмейстера — режиссером, мыслящим хореографически, то есть автором театрального действия, изложенного языком хореографии.

Пластические портреты народов предстанут на сцене в русском танце «Лето», белорусском танце «Юрочка», танце бессарабских цыган, китайском танце с лентами, сюите мексиканских танцев «Сапатео» и «Авалюлько», сюите греческих танцев «Сиртаки», «Арагонской хоте» на музыку Михаила Глинки, танце аргентинских пастухов «Гаучо». В каждом — не только характер народа, его история и традиции, живой, «зримая песня"-мелодия и особый сюжет — проявленный через взаимоотношения персонажей, через пластические характеристики, выражающие чувства танцующих и вызывающих у зрителя эмоции. «Золотая коллекция» и «живая биография» — это, если сказать словами Игоря Моисеева, «заряд веселья и бодрости, который в состоянии опрокинуть все печали, заботы и страхи, нависшие над человеком наших дней».

«Живые традиции ансамбля, — говорит художественный руководитель-директор ГААНТ народная артистка России Елена Щербакова, — немеркнущее наследие Игоря Александровича Моисеева — хореографа-философа и балетмейстера-новатора, служат новым поколениям «моисеевцев» источником настоящего творческого вдохновения и активного поиска современного репертуара». В концертную программу также войдёт одна из последних работ ансамбля — хореографическая картина «Танго «Del Plata»», поставленная аргентинским хореографом Лаурой Роатта. Герой ее двадцатиминутного спектакля — «король танцев» Танго, сама же история, рассказанная языком народно-сценической хореографии, — история любви, преображающей мир, человека. Без любви люди бы не танцевали, не стремились к свету, не поддерживали друг друга, не ценили жизнь. Любовь — то, что объединяет нас несмотря на преграды и испытания. С этим чувством «моисеевцы» выходят на главную сцену страны!

Режиссёр
Игорь Моисеев
Возраст
12+
Жанры
Танцевальное представление