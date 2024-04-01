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19 мая в 15:00
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Ансамбль Ивушка
МКЦ
Концерт Государственного академического ансамбля песни и танца Тамбовской области «Ивушка».
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