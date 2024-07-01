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Anna Asti
15 октября в 20:00
Концерты

Anna Asti

Дворец спорта «Олимпийский»

Анна Асти с новой шоу-программой «Феникс».

Anna Asti открыла новую главу своей творческой карьеры и вернулась на сцену уже в роли сольной артистки. Singing soul of a woman — новый девиз исполнительницы, который говорит о борьбе за голоса женщин, и их поддержке своими песнями.

«Я искренне верю, что смогу помочь многим женщинам обрести себя, не сдаваться, гордиться собой и не останавливаться на пути у любых препятствий.» — говорит Anna Asti Несмотря на новое звучание, певица сохранила свой фирменный стиль: Anna Asti, ее песни и ее голос всегда оказывают на слушателей исцеляющий для души эффект.

Anna Asti — первая русскоязычная исполнительница, попавшая в ТОП-50 мирового чарта артистов Apple Music (пик: 39 место). Помимо этого, Анна — первая среди исполнительниц, чей альбом попал в топ-100 чартов Apple Music таких стран, как Германия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Мальта и Нидерланды.

Возраст
12+
Жанры
Поп