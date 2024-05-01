Анимационная программа «Веселые затеи»

Теплое время года — лучшая пора для детского активного отдыха на свежем воздухе!

Поэтому каждую пятницу июня в парке имени Ю.А. Гагарина Дворец культуры «Приокский» проводит серию развлекательных анимационных программ, которая помогает организовать веселый досуг маленьких рязанцев.

На летней площадке парка ребят ждут веселые песни, заводные танцы и флешмобы, увлекательные игры, занимательные конкурсы и познавательные викторины от артистов молодежного любительского театра «Нюанс» (худ. рук. Лилия Черно-Иваненко).