Ангелы Ладоги

В ноябре, в самом начале страшной зимы 1941 года, когда вокруг Ленинграда смыкается кольцо блокады, отряд молодых спортсменов-буеристов выходит на тонкий, еще не вставший лед. Миссия по доставке боеприпасов превращается в операцию по спасению сирот из детского дома, которых не успели эвакуировать. Бывшие соперники в спорте по регатам теперь должны превратиться в настоящую единую команду, чтобы выжить самим и подарить надежду всем остальным.
- Режиссёр
- Александр Котт
- Актёры
- Тихон Жизневский, Роман Евдокимов, Ксения Трейстер, Виктор Добронравов, Полина Агуреева, Вадим Сквирский, Евгений Сидихин, Дирк Мартенс
- Премьера
23 апреля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Боевик, Исторический фильм, Драма