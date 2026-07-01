Ангелы и демоны

24 июля в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике откроется выставка, иллюстрирующая тему добра и зла в произведениях графики, иконописи и прикладного искусства из собрания Сергиево-Посадского музея-заповедника.

Помимо веры в единого Бога, все религии, в том числе и христианство, утверждают о существовании параллельного невидимого мира, населенного живыми личностными существами, обладающими умом, волей и могуществом.

Одни существа — добрые, их называют ангелами, вторые — злые, их именуют демонами. Эти бесплотные существа занимают промежуточное положение между Богом и людьми, ведя постоянную борьбу за души последних.

Выставка представит более 60 художественных предметов XVI — начала XX века, которые позволят не только погрузиться в мир христианских преданий, но и познакомят с иконографией неизобразимых по сути существ.

Дополнят предметный ряд выставки экспонаты из собрания древнерусского искусства Рязанского исторического музея.

Открытие выставки состоится 24 июля в 16:00.