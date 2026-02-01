29 марта в 18:00 на сцене нашего театра с программой «Лучшее и новое» выступит Андрей Синецкий в сопровождении струнного ансамбля.

Концерт станет особенным событием для всех ценителей настоящей музыки. В исполнении Андрея Синецкого каждая композиция превращается в путешествие по лабиринтам чувств, где любовь раскрывается во всём своём многообразии — от трепетного волнения первой встречи до глубокой преданности. Позвольте музыке провести вас по тропам искренних эмоций и открыть новые грани этого прекрасного чувства. Ждём вас на концерте, где каждая нота будет наполнена любовью и теплом.