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Андрей Лефлер
5 апреля в 17:00
Концерты

Андрей Лефлер

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Акустический концерт-творческий вечер. Андрей Лефлер — российский певец и автор песен, обладатель редкого по тембру голоса «тенор-альтино». Его голос, мягкий и обволакивающий, как бархат, одновременно способен стать мощным и полетным на пределе нерва, как стрела, готовая поразить слушателя в самое сердце. Тысячи зрителей, побывавших на живых выступлениях Андрея, отмечали, что его исполнение оставляет неизгладимое впечатление и буквально лечит душу, затрагивая её самые глубокие струны. В этот день Андрей Лефлер и его группа выступят со специальной программой! Эксклюзивный формат концерта позволит не только насладится исполнением музыки, но и пообщаться с артистами, задать им вопросы.

Возраст
12+
Жанры
Акустика