Анастасия Туровская и Кристина Колобаева. День рождения в ноябре

10 ноября в 17:00 (воскресенье) приглашаем вас на деньрождественский поэтический концерт двух «осенних» поэтов — Анастасии (Янси) Туровской и Кристины Колобаевой.
В программе:
- стихи от виновниц торжества: вас ждут стильные городские истории, философски размышления, мистические сказки и, конечно же, нежная и дерзкая любовная лирика;
- музыкальные спецгости: группа «Андуин». Пожалуй, самая волшебная группа города. Ребята поют фолк-роковые песни о странствиях, морях и дальних берегах. «Фаза Быстрого Сна» (ФБС). Молодая группа из Рязани, которая играет старый добрый рок — лирический и драйвовый. «4П-band». Рязанская рок-банда. В репертуаре — песни собственного сочинения от блюзов и регги до хард-рока со стëбным и серьёзным содержанием;
- свободный микрофон для вашего творчества, поздравлений и пожеланий (запись на открытый микрофон обязательна, записаться можно у Кристины или у Анастасии);
- наборы поэтических открыток «Миражинариум» и «Снится море»;
- вдохновляющая творческая атмосфера.
- Возраст
- 12+