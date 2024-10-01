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Анастасия Туровская и Кристина Колобаева. День рождения в ноябре
10 ноября в 17:00
Концерты

Анастасия Туровская и Кристина Колобаева. День рождения в ноябре

Старый парк

10 ноября в 17:00 (воскресенье) приглашаем вас на деньрождественский поэтический концерт двух «осенних» поэтов — Анастасии (Янси) Туровской и Кристины Колобаевой.

В программе:

  • стихи от виновниц торжества: вас ждут стильные городские истории, философски размышления, мистические сказки и, конечно же, нежная и дерзкая любовная лирика;
  • музыкальные спецгости: группа «Андуин». Пожалуй, самая волшебная группа города. Ребята поют фолк-роковые песни о странствиях, морях и дальних берегах. «Фаза Быстрого Сна» (ФБС). Молодая группа из Рязани, которая играет старый добрый рок — лирический и драйвовый. «4П-band». Рязанская рок-банда. В репертуаре — песни собственного сочинения от блюзов и регги до хард-рока со стëбным и серьёзным содержанием;
  • свободный микрофон для вашего творчества, поздравлений и пожеланий (запись на открытый микрофон обязательна, записаться можно у Кристины или у Анастасии);
  • наборы поэтических открыток «Миражинариум» и «Снится море»;
  • вдохновляющая творческая атмосфера.

Возраст
12+