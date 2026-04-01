Американский маньяк

Серия ритуальных убийств парализовала штат. Почерк маньяка безупречен: вырезанное сердце и алый плод у тела жертвы. Подозреваемых много, но главный из них прикован к больничной койке глубокой комой. Однако жатва продолжается. Расследование запутывается, а каждый шаг разгадать логику безумца ведет к финалу, который невозможно вообразить.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Кайл Каувика Харрис
- Актёры
- Шон Эшмор, Элизабет Митчелл, Джесси Шрэм, Гаррет Диллахант, Брент Бейли, Мэддисон Буллок, Джоби Джеймс, Тодд Дженкинс, Брюс Дэвис, Адам Хэмптон, Бен Холл, Мэри Басс, Ван Куаттро
- Продолж.
- 105 мин.
- Премьера
21 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Мистика, Триллер