1984 г. в. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами. «Амадей», удостоенный восьми статуэток «Оскар», — завораживающий портрет знаменитого на весь мир композитора XVIII века, который посмертно вошел в программы всех музыкальных школ мира. Вольфганг Амадей Моцарт был человеком, чья личность и творчество еще при жизни стали мифом, а с появлением кинематографа буквально требовали воплощения на экране. В качестве центрального сюжета Форман использует известную, хоть и абсолютно вымышленную историю о противостоянии двух музыкантов и, конечно, это фильм о любви к музыке. Дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама захватывает внимание, ставя в центр истории не только Моцарта, но и Сальери, который в этом фильме получает свою часть страстно желаемого признания. Став большим хитом после премьеры и собрав богатый урожай наград, «Амадей» приобрел известность среди кинолюбителей всего мира и до сих пор остается одной из лучших исторических костюмных драм в истории кино.