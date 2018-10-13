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Амадей

1984 г. в. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами. «Амадей», удостоенный восьми статуэток «Оскар», — завораживающий портрет знаменитого на весь мир композитора XVIII века, который посмертно вошел в программы всех музыкальных школ мира. Вольфганг Амадей Моцарт был человеком, чья личность и творчество еще при жизни стали мифом, а с появлением кинематографа буквально требовали воплощения на экране. В качестве центрального сюжета Форман использует известную, хоть и абсолютно вымышленную историю о противостоянии двух музыкантов и, конечно, это фильм о любви к музыке. Дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама захватывает внимание, ставя в центр истории не только Моцарта, но и Сальери, который в этом фильме получает свою часть страстно желаемого признания. Став большим хитом после премьеры и собрав богатый урожай наград, «Амадей» приобрел известность среди кинолюбителей всего мира и до сих пор остается одной из лучших исторических костюмных драм в истории кино.

Страна
США
Режиссёр
Милош Форман
Актёры
Ф.Мюррей Абрахам, Том Халс, Элизабет Берридж, Саймон Каллоу, Рой Дотрис, Кристина Эберсол, Джеффри Джонс, Кенни Бейкер, Родерик Кук, Питер ДиДжезу, Чарлз Кей, Лизабет Бартлетт, Барбара Брайн, Мартин Кавина, Милан Демьяненко
Продолж.
160 мин.
Премьера
2018-10-13 00:00:00 в России
Возраст
14+
Жанры
Байопик, Исторический фильм, Драма, Мюзикл

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