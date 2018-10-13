1984 г. в. Показ на языке оригинала с русскими субтитрами. «Амадей», удостоенный восьми статуэток «Оскар», — завораживающий портрет знаменитого на весь мир композитора XVIII века, который посмертно вошел в программы всех музыкальных школ мира. Вольфганг Амадей Моцарт был человеком, чья личность и творчество еще при жизни стали мифом, а с появлением кинематографа буквально требовали воплощения на экране. В качестве центрального сюжета Форман использует известную, хоть и абсолютно вымышленную историю о противостоянии двух музыкантов и, конечно, это фильм о любви к музыке. Дуэт Тома Халса и Ф. Мюррэя Абрахама захватывает внимание, ставя в центр истории не только Моцарта, но и Сальери, который в этом фильме получает свою часть страстно желаемого признания. Став большим хитом после премьеры и собрав богатый урожай наград, «Амадей» приобрел известность среди кинолюбителей всего мира и до сих пор остается одной из лучших исторических костюмных драм в истории кино.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Милош Форман
- Актёры
- Ф.Мюррей Абрахам, Том Халс, Элизабет Берридж, Саймон Каллоу, Рой Дотрис, Кристина Эберсол, Джеффри Джонс, Кенни Бейкер, Родерик Кук, Питер ДиДжезу, Чарлз Кей, Лизабет Бартлетт, Барбара Брайн, Мартин Кавина, Милан Демьяненко
- Продолж.
- 160 мин.
- Премьера
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2018-10-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 14+
- Жанры
- Байопик, Исторический фильм, Драма, Мюзикл