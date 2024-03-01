Алла Орлова и Надежда Семина. Концерт «Живет победа в поколениях»

Кафе «Старый парк» вновь приглашает на авторский дуэт двух рязанок: поэтессы Аллы Орловой и певицы Надежды Семиной. В этот раз они презентуют новую программу «Живет победа в поколениях». Вы услышите авторские песни о Великой отечественной войне, прозвучат песни об СВО, стихи о том, что волнует сейчас каждого человека, и каждому будет о чем задуматься. Провести вечер в атмосфере единства, вспомнить о главном можно будет вместе с нашими гостями. Приглашайте своих родителей, бабушек, дедушек! Подарите им незабываемый вечер.