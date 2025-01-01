Необычная и увлекательная история по мотивам рассказа Льюиса Кэролла о мечтательной Алисе. В этот раз она попадет неожиданно в страну чудес уже юной девушкой.

Встретив старых приятелей и познав множество удивительных открытий, Алиса отправляется в нелегкую гонку со временем, чтобы не потерять своего безумного друга — Шляпника, и попадает в серьезные неприятности из-за коварных проделок Сэра Времени.

Сможет ли она все исправить и какой важный урок из всего этого вынесет? Об этом вы узнаете, посетив спектакль «Алиса. Дом за зеркалом»

Режиссер: Артем Дубров

Хореограф-постановщик: Вячеслав Григорьев