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Алхимия любви
9 марта в 13:00
Клубы

Алхимия любви

VMESTE BAR

Любовь…Как много о ней написано, спето, сыграно. И ведь каждый человек в мире чудесным образом особенно ощущает это чувство и состояние.

И вот издалека начинают доноситься мантры, уже можно услышать озорной звон шумящих браслетов, что украшают запястья и щиколотки женщин… таинственные напевы заполняют пространство, тело зовёт не то в пляс, не то раствориться в экстазе, дым красного сандала, запах масалы и сверкающие глаза.

9 марта в 13:00 во ВМЕСТЕ-БАР (Петрова 10) наша команда Впотоке проведет первую чувственную вечеринку — Алхимия Любви.

Мы окунемся в красивую философию из историй древних трактатов, добавим щепотку науки, телесных практик и будем изучать алхимию любви через свой персональный чувственный опыт.

Вас ждет:

  • Индийский эстатик-сет от Земфиры Мирзаевой;
  • Телесные практики раскрепощения от сексолога Анастасии Самохиной;
  • Даосские практики на работу с энергиями в теле в парах Ляйсан Фаузетдиновой;
  • Белая тантра от кундалини-проводницы Аси Адамсон;
  • Дорожка из гвоздей — Путь Воина;
  • Предсказания на эротической колоде таро — Манара от Варвары;
  • Чайный бар от Дома Солнца и нашей команды;
  • Арт-бар — аквагрим от наших фей Дарьи Шемякиной и Альбины Калининой;
  • Мехенди хной;
  • Гонг-медитация с хрустальными поющими чашами;
  • Море объятий;
  • И другие сюрпризы.

Будем исследовать свою чувственность с помощью разных практик, Как самостоятельно, так и в парах.

Возраст
18+