Любовь…Как много о ней написано, спето, сыграно. И ведь каждый человек в мире чудесным образом особенно ощущает это чувство и состояние.
И вот издалека начинают доноситься мантры, уже можно услышать озорной звон шумящих браслетов, что украшают запястья и щиколотки женщин… таинственные напевы заполняют пространство, тело зовёт не то в пляс, не то раствориться в экстазе, дым красного сандала, запах масалы и сверкающие глаза.
9 марта в 13:00 во ВМЕСТЕ-БАР (Петрова 10) наша команда Впотоке проведет первую чувственную вечеринку — Алхимия Любви.
Мы окунемся в красивую философию из историй древних трактатов, добавим щепотку науки, телесных практик и будем изучать алхимию любви через свой персональный чувственный опыт.
Вас ждет:
- Индийский эстатик-сет от Земфиры Мирзаевой;
- Телесные практики раскрепощения от сексолога Анастасии Самохиной;
- Даосские практики на работу с энергиями в теле в парах Ляйсан Фаузетдиновой;
- Белая тантра от кундалини-проводницы Аси Адамсон;
- Дорожка из гвоздей — Путь Воина;
- Предсказания на эротической колоде таро — Манара от Варвары;
- Чайный бар от Дома Солнца и нашей команды;
- Арт-бар — аквагрим от наших фей Дарьи Шемякиной и Альбины Калининой;
- Мехенди хной;
- Гонг-медитация с хрустальными поющими чашами;
- Море объятий;
- И другие сюрпризы.
Будем исследовать свою чувственность с помощью разных практик, Как самостоятельно, так и в парах.
- Возраст
- 18+