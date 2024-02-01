Любовь…Как много о ней написано, спето, сыграно. И ведь каждый человек в мире чудесным образом особенно ощущает это чувство и состояние.

И вот издалека начинают доноситься мантры, уже можно услышать озорной звон шумящих браслетов, что украшают запястья и щиколотки женщин… таинственные напевы заполняют пространство, тело зовёт не то в пляс, не то раствориться в экстазе, дым красного сандала, запах масалы и сверкающие глаза.

9 марта в 13:00 во ВМЕСТЕ-БАР (Петрова 10) наша команда Впотоке проведет первую чувственную вечеринку — Алхимия Любви.

Мы окунемся в красивую философию из историй древних трактатов, добавим щепотку науки, телесных практик и будем изучать алхимию любви через свой персональный чувственный опыт.

Вас ждет:

Индийский эстатик-сет от Земфиры Мирзаевой;

Телесные практики раскрепощения от сексолога Анастасии Самохиной;

Даосские практики на работу с энергиями в теле в парах Ляйсан Фаузетдиновой;

Белая тантра от кундалини-проводницы Аси Адамсон;

Дорожка из гвоздей — Путь Воина;

Предсказания на эротической колоде таро — Манара от Варвары;

Чайный бар от Дома Солнца и нашей команды;

Арт-бар — аквагрим от наших фей Дарьи Шемякиной и Альбины Калининой;

Мехенди хной;

Гонг-медитация с хрустальными поющими чашами;

Море объятий;

И другие сюрпризы.

Будем исследовать свою чувственность с помощью разных практик, Как самостоятельно, так и в парах.