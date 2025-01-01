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Альфа-Банк Кубок России по биатлону
10 января в 10:00
Спорт

Альфа-Банк Кубок России по биатлону

Биатлонный комплекс «Алмаз»

С 10 по 12 января на лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани пройдет этап Альфа-Банк Кубка России по биатлону с участием лучших биатлонистов России — Эдуарда Латыпова, Александра Логинова, Карима Халили, Анастасии Халили, Наталии Шевченко, Ирины Казакевич.

Альфа-Банк Кубок России — самое продолжительное, многоэтапное соревнование в российском биатлоне. В сезоне-2024/25 оно состоит из шести этапов, которые с ноября по март принимают Ханты-Мансийск, Ижевск, Рязань, Демино (Ярославская область) и Златоуст (Челябинская область).

Программа рязанского этапа разделена на три соревновательных дня и включает в себя шесть гонок у мужчин и женщин — спринт, гонку преследования и большой масстарт.

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