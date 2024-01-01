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Алена Свиридова
26 марта в 19:00
Концерты

Алена Свиридова

МКЦ

Алена Свиридова — российская певица, автор песен, композитор, актриса, телеведущая. Заслуженная артистка РФ.

На отечественной сцене певица давно и твердо зарекомендовала себя как серьезный профессионал. Алена Свиридова постоянно оттачивает новые грани своего таланта и не перестает удивлять поклонников. Ее хит «Розовый фламинго» не потерял ни драйва, ни актуальности в новой интерпретации так же, как и «Бедная овечка», «Будет так», «Старый полковник», «Я слишком много знаю» и все остальные песни, которые артистка написала в разные периоды жизни.

«Кажется, мы находимся во времени, которое течет, как река, огибая город нашей жизни. Двигаясь вперед, ты можешь увидеть то, что уже было, но совсем по-другому, с другого берега. А после можно уплыть в новую излучину и петь новые песни», — подчеркивает Алена Свиридова.

Состав исполнителей:

Алена Свиридова — автор песен, гитара, губная гармоника;

Евгений Тарутаев — гитара;

Виктор Пономарев — контрабас;

Евгений Лепендин — перкуссия.

Возраст
12+
Жанры
Поп