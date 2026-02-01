Алексей Гоман, известный всем, как победитель конкурса «Народный артист» вернулся на большую сцену. После громкого участия в шоу «Супер Стар» на НТВ, где Алексей получил приз зрительских симпатий, Алексей всё чаще стал появляться на экранах отечественного ТВ (шоу «Три аккорда», «Маска» и т. д. ), а популярность снова начала набирать обороты.

Оказалось, что последние 2 года Гоман активно гастролирует и собирает аншлаговые концерты с коллективом «Маленький оркестр». В репертуаре величайшие песни 60-70 годов, авторские песни на стихи серебряного века, программа так и называется «Оттепель и её отголоски». Со слов слушателей, после таких концертов хочется жить, любить и беречь друг друга. Музыкальная терапия не иначе. Если вам близки такие композиторы как Таривердиев и Артемьев, поэзий Гумилёва и Цветаевой, то этот концерт — настоящая жемчужина для ваших душ и сердец.