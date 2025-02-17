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Александр Розенбаум
17 февраля 2025 в 19:00
Концерты

Александр Розенбаум

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра «авторской песни», пользующийся огромной популярностью, как в России, так и за ее пределами. Российскому зрителю знаком Розенбаум-музыкант, а российский читатель с удовольствием открыл для себя Розенбаума-поэта.

Основные темы его произведений — любовь к Родине, Великая Отечественная война и судьбы соотечественников разных поколений, которые небезразличны Автору. В своих стихах Александр поднимает вечные вопросы о добре и зле, о мире и войне, о любви к женщине и стране, в которой живет.

Музыка вошла в жизнь Саши, когда ему было пять лет. Он обучался игре на скрипке и фортепиано, окончил музыкальную школу. После средней школы Александр поступает в медицинский институт и, как и его родители, получает профессию врача-терапевта. Будущий певец несколько лет работает врачом службы «Скорой помощи». Но судьба уготовила ему совсем другое предназначение: в это же время Александр продолжает свое музыкальное образование в вечернем джазовом училище и в 1980 году уходит на профессиональную сцену в рок-группу «Пульс». В 1983 году в Ленинграде с оглушительным успехом проходит его первый сольный концерт. А. Розенбаум окончательно утверждается в образе артиста и музыканта. Творческая жизнь Александра Розенбаума идет в очень быстром и насыщенном темпе: плотный гастрольный график сменяется встречами с журналистами и поклонниками, съемками в телепередачах, участием в концертах и общественно-политической деятельностью. С начала своей творческой деятельности музыкант дал около 4000 концертов в России и далеко за ее пределами.

Посетив концерт Александра Розенбаума, Вы сможете получить настоящее удовольствие от теплой, дружеской атмосферы в зале, познать сущность, глубину и загадочность человеческой души…

Возраст
6+
Жанры
Эстрада, Шансон