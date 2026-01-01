Рязань
Пнд, 19
-6°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-4°
ЦБ USD 77.83 -0.7 17/01
ЦБ EUR 90.54 -1.27 17/01
Нал. USD 78.21 / 78.50 19/01 13:35
Нал. EUR 91.37 / 92.57 19/01 13:35
Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 611
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
ИТОГИ ГОДА 2025
Александр МАЛИНИН
21 февраля в 19:00
Концерты

Александр МАЛИНИН

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Несмотря на то, что А. Малинин уже много лет исполняет в основном песни современных авторов, его образ, манера пения ассоциируются с задушевным русским романсом. Талантливо, и с особой чуткостью, Александр Малинин преподносит этот жанр слушателю. Его старинные романсы всегда живые — сегодняшние.В сольном концерте Александр Малинин в сопровождении виртуозных музыкантов исполнит старинные русские романсы и патриотические произведения: «Родина-Россия», «Дорогой длинною», «Калитка», «Гори, гори моя звезда», «Всё, что было»; городские романсы — яркие, чуткие, очень лиричные — «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс», «Берега».

Возраст
12+