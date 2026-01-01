Несмотря на то, что А. Малинин уже много лет исполняет в основном песни современных авторов, его образ, манера пения ассоциируются с задушевным русским романсом. Талантливо, и с особой чуткостью, Александр Малинин преподносит этот жанр слушателю. Его старинные романсы всегда живые — сегодняшние.В сольном концерте Александр Малинин в сопровождении виртуозных музыкантов исполнит старинные русские романсы и патриотические произведения: «Родина-Россия», «Дорогой длинною», «Калитка», «Гори, гори моя звезда», «Всё, что было»; городские романсы — яркие, чуткие, очень лиричные — «Белый конь», «Королева зима», «Снежный вальс», «Берега».