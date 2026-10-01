Александр I

Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став наконец императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников — отменить крепостное право и ввести конституцию. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй, Франции и России. Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до Отечественной войны.