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Александр I

Екатерина II всегда знала, что ее преемником станет не сын Павел, а любимый внук Александр. С самых ранних лет его воспитывали как будущего правителя — в жесткой дисциплине и с блестящим образованием. Став наконец императором, Александр был намерен продолжить реформы своих предшественников — отменить крепостное право и ввести конституцию. Но в начале XIX века разгорается война двух великих империй, Франции и России. Александру предстоит пройти тернистый путь от блестящих реформ до Отечественной войны.

Страна
Россия
Режиссёр
Морад Абдель-Фаттах
Актёры
Сергей Горошко, Виталий Кищенко, Полина Кутепова, Юлия Абдель-Фаттах, Савелий Кудряшов, Софья Лебедева, Дмитрий Карташов, Роман Калькаев
Продолж.
90 мин.
Премьера
26 ноября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Биография, Документальный, Исторический, Драма

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