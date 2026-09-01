Большой сольный концерт Александра Лима!

Победитель конкурса «Новая волна 2025» в Казани, финалист вокального шоу «Ну-ка, все вместе!», он уверенно заявляет о себе на профессиональной сцене. Артист, покоривший многомиллионную аудиторию вирусными каверами на разных языках и трогательными композициями о любви, созданными в творческом тандеме с Игорем Яковлевичем Крутым, готовит насыщенную концертную программу.

Алекс Лим — уроженец Казахстана с корейскими корнями, свободно владеющий русским языком. Исполнитель начал свой творческий путь с любительских каверов в социальных сетях и в кратчайшие сроки завоевал сердца миллионной аудитории. Всплеск популярности обладателя бархатного тембра случился на шоу у Андрея Малахова, где он потряс зрителей исполнением песни «Сибирские морозы».

В августе 2025 Алекс Лим одержал победу в международном конкурсе «Новая волна» в Казани, став первым представителем Казахстана в истории проекта, завоевавшим главный трофей. Артист покорил жюри, зрителей и пользователей соцсетей своим тембром и чувственным исполнением. В том же году Александр принял участие в популярном вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!», где успешно дошел до финала, получив высокие оценки от жюри и зрительского зала.

Особого внимания заслуживает творческий союз Александра с народным артистом РФ, композитором Игорем Яковлевичем Крутым. В числе совместных работ с маэстро - ставшие любимыми у публики песни «Вокзал», «Отпусти меня», «Неземная» и «Целый мир». Артисты продолжают активную работу над музыкой, выступают в телевизионных шоу и на концертах, а также регулярно радуют слушателей совместным контентом.