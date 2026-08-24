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Свет и воздух
27 августа в 10:00
Выставки

Свет и воздух

Дом-музей И.П. Пожалостина

27 августа 2026 года в Доме-музее И. П. Пожалостина в Солотче начинает работать персональная выставка художника-акварелиста Дарьи Шевченко.

Дарья Шевченко — член Ассоциации художников-пленэристов (АХП) и член Творческого союза художников России (ТСХР). Художник окончила Детскую художественную школу № 1 г. Рязани, после чего долгое время находилась в поиске собственного материала. Решающим моментом стал мастер-класс по акварели: именно эта лёгкая и прозрачная техника вдохновила её полностью сосредоточиться на работе с ней. С тех пор Дарья активно развивается в профессиональном сообществе: в 2025 году прошла её персональная выставка в Сараевском районном краеведческом музее, а работы регулярно участвуют в коллективных экспозициях в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Гороховце и других городах России.

«Акварель для меня — это способ сохранить мимолётные впечатления от уникальной природы и архитектуры тех мест, которые откликнулись в сердце. Я стремлюсь передать не только внешний облик города или пейзажа, но и его атмосферу, свет, воздух, время», — говорит Дарья Шевченко.

Выставка «Свет и воздух» — это живописное путешествие по самым разным уголкам страны и мира. Её ключевая идея — сохранение на бумаге впечатлений от уникальной природы и городской архитектуры тех мест, которые откликнулись в сердце автора. Широкая география работ охватывает древний Гороховец и атмосферный Суздаль, величественную Карелию, контрастный Дагестан, солнечную Керчь, героический Волгоград, колоритный Стамбул и даже скалистый Владивосток, куда художница ездила с проектом «Дорогой северных пленэров». Особое место в экспозиции занимают пейзажи родной для художника Рязани.

В экспозиции представлено более 30 работ художника разных лет, выполненных акварелью. Выставка позволяет каждому зрителю взглянуть на разнообразие мира через призму авторского восприятия, где каждый лист бережно хранит память о пространстве, свете и времени.

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