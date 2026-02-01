Акустический вечер фолк-музыки

26 февраля (четверг) — мини-фестиваль рязанской фолк- и этно-музыки. Приятная атмосфера акустического вечера, музыка, вдохновленная разными культурами Земли. Свечи на столах, друзья рядом и возможность поддержать рязанскую независимую музыку.

На сцене встретятся как легенды города, так и начинающие творцы:

группа ДХ. Одна из старейших групп Рязани после долгого перерыва выступит у нас на сцене. Игорь «Хант» Павлов и друзья-музыканты представят программу авторских песен, в которых рок сочетается с вайбом северной этники.

группа Вечёрка. Молодая и быстро набирающая популярность группа города. Русский фольклор и прекрасный женский вокал отлично сочетается с современными рок-ритмами. Современное, свежее прочтение нашего культурного наследия.

Никита Рязанский. Музыкант, поэт, автор песен и солист группы «Догоним время». Никита исполнит под гитару свои авторские композиции, в которых акустический рок интересно сочетается с бардовской традицией и уходит корнями в русскую народную песню.