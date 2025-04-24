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Ай да Пушкин!

Петербург рукоплещет стихам Пушкина, но дерзкого поэта велено наказать! Ссылка в родовое имение, деревенская глушь, печальные думы — вот что ждет Александра Сергеевича. Однако этот поворот судьбы становится началом захватывающей истории, наполненной приключениями, искренней любовью, верной дружбой и вдохновенной поэзией. Кульминацией истории, в которой наши герои летают и плавают, любят и ненавидят, радуются и горюют, стал праздник: на день рождения Пушкина был устроен роскошный пир. Удивленного и счастливого именинника пришли поздравить все персонажи его сказочных фантазий и романтических грез!

Режиссёр
Екатерина Гаврюшкина
Актёры
Сергей Безруков
Продолж.
60 мин.
Премьера
2025-04-24 00:00:00 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Драма-комедия

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