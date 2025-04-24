Ай да Пушкин!

Петербург рукоплещет стихам Пушкина, но дерзкого поэта велено наказать! Ссылка в родовое имение, деревенская глушь, печальные думы — вот что ждет Александра Сергеевича. Однако этот поворот судьбы становится началом захватывающей истории, наполненной приключениями, искренней любовью, верной дружбой и вдохновенной поэзией. Кульминацией истории, в которой наши герои летают и плавают, любят и ненавидят, радуются и горюют, стал праздник: на день рождения Пушкина был устроен роскошный пир. Удивленного и счастливого именинника пришли поздравить все персонажи его сказочных фантазий и романтических грез!
- Режиссёр
- Екатерина Гаврюшкина
- Актёры
- Сергей Безруков
- Продолж.
- 60 мин.
- Премьера
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2025-04-24 00:00:00 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Мультфильм, Драма-комедия