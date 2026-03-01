Рязанский музыкальный театр открывает двери в мир оперетты! В рамках проекта «Концертная среда» мы приглашаем вас на концертную программу «Ах, оперетта!».

Позвольте себе окунуться в атмосферу праздника и романтики вместе с солистами театра: Станиславом Грязновым, Алексеем Никифоровым, Алексеем Исаевым, Юлией Бычковой, Екатериной Рогожниковой и Ириной Маненковой.

Вас ждут незабываемые фрагменты из различных оперетт, таких как «Сильва», «Баядера», «Мистер Икс», «Весёлая вдова» и многих других.

Вечер украсит виртуозная игра концертмейстера Елены Яковлевой.

Встречаемся в уютной музыкальной гостиной нашего театра!