Два незадачливых братана втянуты в дерзкую аферу. По указанию авторитета Михалыча они отправляются на дело, но все идет не по плану. «Афера по-русски» — увлекательная комедия, полная неожиданных поворотов, смешных выкрутасов и юмора о хороших жуликах и очень хороших полицейских. Это народное светлое кино, способное убедить, что счастье не в деньгах, а добро и любовь побеждают все напасти.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Максим Зыков
- Актёры
- Владимир Стеклов, Федор Лавров, Степан Девонин, Виктор Бычков, Максим Лагашкин, Светлана Степанковская, Алексей Розин, Елена Коренева
- Продолж.
- 80 мин.
- Премьера
16 апреля 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Комедия