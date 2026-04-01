Девять пассажиров рейса Пермь — Анталья оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует. На первый взгляд — случайное стечение обстоятельств. Но опытный тру-крайм-энтузиаст Владимир уверен, что совпадений быть не может. Что происходит и кто из пассажиров замешан?
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Иван Кульнев
- Актёры
- Роман Курцын, Диана Милютина, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров, Никандр Кирьянов, Анастасия Стежко, Майя Вознесенская, Тельман Сулейманов, Максим Радугин, Дарья Петриченко, Елена Волик, Юлия Далинская
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
14 мая 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Мистика, Триллер