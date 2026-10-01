Адский Голливуд

Начинающая актриса Вега получает приглашение на закрытую вечеринку голливудской элиты, не подозревая, что за блеском и обещаниями славы скрывается смертельная игра. Теперь, чтобы выжить, ей придется самой превратиться из жертвы в охотника.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Бен Пейсер
- Актёры
- Нейчурела, Кен Эпплдорн, Констанс Брэнтли, Тимоти Кордукс, Бертила Дамас, Джош Данцигер, Бенджамин Фишер, Брайан Остин Грин, Хелен Минасян, Фернанда Ромеро, Бруна Рубио, Рики Возничак
- Продолж.
- 84 мин.
- Премьера
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26 ноября 2026 в России
- Возраст
- 0+
- Жанры
- Триллер, Ужасы