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Адский Голливуд
Кино

Адский Голливуд

Начинающая актриса Вега получает приглашение на закрытую вечеринку голливудской элиты, не подозревая, что за блеском и обещаниями славы скрывается смертельная игра. Теперь, чтобы выжить, ей придется самой превратиться из жертвы в охотника.

Страна
США
Режиссёр
Бен Пейсер
Актёры
Нейчурела, Кен Эпплдорн, Констанс Брэнтли, Тимоти Кордукс, Бертила Дамас, Джош Данцигер, Бенджамин Фишер, Брайан Остин Грин, Хелен Минасян, Фернанда Ромеро, Бруна Рубио, Рики Возничак
Продолж.
84 мин.
Премьера
26 ноября 2026 в России
Возраст
0+
Жанры
Триллер, Ужасы

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