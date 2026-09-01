Адреналин Хаус — популярный молодёжный блогерский и музыкальный проект на стыке музыки, социальных сетей, развлекательных шоу и концертной деятельности. Программа выступления включает исполнение авторских треков, получивших наибольший отклик у молодежной аудитории, а также эксклюзивные лайв-премьеры новых композиций.

Тебе наверняка знакомы хиты, такие как «Скам», «+Вайб», «Психушка», «Рофл»! Скорее зови своих друзей и приходите танцевать и подпевать на концерт Адреналин Хаус. Потом две недели будете обсуждать, как же было круто! Мощное шоу, вайб, твои любимые треки, автографсессия, мерч. Всё как ты любишь!