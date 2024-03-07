Адам и Ева

Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.
- Режиссёр
- Илья Фарфель
- Актёры
- Полина Максимова, Дмитрий Чеботарев, Николай Добрынин, Валентина Мазунина
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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2024-03-07 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Научная фантастика, Романтика