Адам и Ева

Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.