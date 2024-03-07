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Адам и Ева

«Формула Кино»

11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

«Формула Кино»

00:00
11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

«Формула Кино»

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11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

«Формула Кино»

00:00
11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

«Формула Кино»

00:00
11:00
13:10
15:20
17:30
19:40
21:50

Марина и Виктор — единственные оставшиеся люди в огромном городе, возможно, на всей планете. После того как герои худо-бедно обустроили быт, перед ними встал куда более серьезный вопрос — экзистенциальный. Как возродить человечество? Особенно если учесть, что они не нравятся друг другу.

Режиссёр
Илья Фарфель
Актёры
Полина Максимова, Дмитрий Чеботарев, Николай Добрынин, Валентина Мазунина
Продолж.
95 мин.
Премьера
2024-03-07 00:00:00 в России
Возраст
12+
Жанры
Научная фантастика, Романтика

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