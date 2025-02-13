Абсолютный хищник

В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.