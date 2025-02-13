Абсолютный хищник

В живописных лесах Луизианы терпит крушение небольшой пассажирский самолет. Помощи ждать неоткуда, мобильная связь мертва. Единственный путь к спасению пролегает через болотистую местность, где обитают аллигаторы. У них агрессивный нрав, высокая подвижность и отменный аппетит. И кажется, уже ничто не в силах испортить им трапезу.
- Режиссёр
- Танели Мустонен, Брэд Уотсон
- Актёры
- Элиша Эпплбаум, Мадалена Араган, Афина Стрейтс, Сара Придди, Дэвид Ньюман, Андонис Энтони, Изабель Бонфрер, Тайла Ковачевич-Эбонг, Эван Сокол, Мохаммед Мансарай, Флинн Барнард
- Премьера
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2025-02-13 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Боевик, Фильм ужасов